Ребят помогите пожалуйста !!Задание:Придумай свой рассказ на тему "Серьёзная ситу??ция",запиши его план.Дай ему название.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Литература
Ребят помогите пожалуйста !!Задание:Придумай свой рассказ на тему "Серьёзная ситу??ция",запиши его план.Дай ему название.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серьезная ситуация-на дороге,на мероприятии,в том же лесу:)
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