Ребят помогите пожалуйста !!Задание:Придумай свой рассказ на тему "Серьёзная ситу??ция",запиши его план.Дай ему название.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!

Литература

Ребят помогите пожалуйста !!Задание:Придумай свой рассказ на тему "Серьёзная ситу??ция",запиши его план.Дай ему название.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!

Автор: Гость