Почему к власти пришли большевики в 1917 году? Нужно не меньше 20 кратких причин. Помогите пожалуйста.
История
Почему к власти пришли большевики в 1917 году? Нужно не меньше 20 кратких причин. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)несовместимость одновременного продолжения войны и революции. 2)нерешённость социальных проблем и рост запросов народных масс. 3)неготовность российского общества к демонстрации в отсутствие традиций и политической культуры. 4)изоляция власти справа и слева после краха Корниловского выступления. 5)личная роль В.И. Ленина, максимально сориентировшегося в ситуации.
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