Почему к власти пришли большевики в 1917 году? Нужно не меньше 20 кратких причин. Помогите пожалуйста.

История

Почему к власти пришли большевики в 1917 году? Нужно не меньше 20 кратких причин. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость