Сказка про ренеофитов) напишите плиз!

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РИНИОФИТЫ — отдел наиболее примитивных высших растений, известных по ископаемым остаткам. История риниофитов начиналась в силуре и закончилась в позднем девоне. Это первые наземные растения, которые внешне были больше похожи на водоросли, чем на высшие растения. Они состояли из элементарного осевого органа и выростов на нем: филлоидов и ризоидов. Имели только верхушечную меристему и терминальные спорангии, примитивную проводящую систему, простые устьица, механические ткани отсутствовали. Гаметофит неизвестен.