С первой яблони собрали 40 кг яблок,а со второй только 10.На сколько больше кг яблок ??обрали с первой яблони ,чем со второй?во сколько раз меньше?

Математика

С первой яблони собрали 40 кг яблок,а со второй только 10.На сколько больше кг яблок ??обрали с первой яблони ,чем со второй?во сколько раз меньше?

Автор: Гость