С первой яблони собрали 40 кг яблок,а со второй только 10.На сколько больше кг яблок ??обрали с первой яблони ,чем со второй?во сколько раз меньше?
Математика
С первой яблони собрали 40 кг яблок,а со второй только 10.На сколько больше кг яблок ??обрали с первой яблони ,чем со второй?во сколько раз меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-10=30 -на 30 собрали меньше 40:10=4 в 4 собрали меньше
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