Как определить что гроза уже близко или пройдет стороной

Окружающий мир
Как определить что гроза уже близко или пройдет стороной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определить куда дует ветер Если На себя то будет близко Если куда то кроме этого то пройдет стороной
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