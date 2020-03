Помогите пожалуйста! Правильно ли я составила предложения/текст? Какие ошибки? My sister visited Moscow last week. There is a unique atmosphere. She was a shopping mall and bought souvenirs and clothes. She visited the Ostanki...

Английский язык

Помогите пожалуйста! Правильно ли я составила предложения/текст? Какие ошибки? My sister visited Moscow last week. There is a unique atmosphere. She was a shopping mall and bought souvenirs and clothes. She visited the Ostankino tower and MSU. When she walked at Red Square she met the cousin. She very much liked this city.

