В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39штук. Синих карандашей в 8 раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6 раз больше, чем зелёных. Сколько красных карандашей? Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Решить здесь можно только с помощью уравнений с 2-умя неизвестными, так как синие и красные никак не зависят от зеленых и желтых. пусть синих будет Х карандашей, красных - 8Х; желтых - 6У, а зеленых - У. Х + 8Х + У + 6У = 39 9Х + 7У = 39 Используем метод подбора: Пусть Х будет - 2 (9*2=18), тогда У - 3 (7*3=21). Подходит. Х = 2 - синих 8Х = 16 - красных У = 3 - зеленых 6У = 18 - желтых