Высокий темп размножения бактерий особенно опасен в случае размножения болезнет??орных бактерий, например...
Биология
Высокий темп размножения бактерий особенно опасен в случае размножения болезнет??орных бактерий, например...
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Стрептоккоки ,бета-гемолотические стрептоккоки группы а, пневмоккоки
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