Катер проплыл 42 км по течение реки, затем вслед за ним вышел теплоход. собственная скорость 18км/ч, а собственная скорость теплохода 32км/ч. Скорость течения реки 2км/ч. Через сколько часов теплоход догонит катер?

Математика

Катер проплыл 42 км по течение реки, затем вслед за ним вышел теплоход. собственная скорость 18км/ч, а собственная скорость теплохода 32км/ч. Скорость течения реки 2км/ч. Через сколько часов теплоход догонит катер?

Автор: Гость