Катер проплыл 42 км по течение реки, затем вслед за ним вышел теплоход. собственная скорость 18км/ч, а собственная скорость теплохода 32км/ч. Скорость течения реки 2км/ч. Через сколько часов теплоход догонит катер?
Математика
Катер проплыл 42 км по течение реки, затем вслед за ним вышел теплоход. собственная скорость 18км/ч, а собственная скорость теплохода 32км/ч. Скорость течения реки 2км/ч. Через сколько часов теплоход догонит катер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача решается так 1) 32-18=14(км/ч) 2)42:14=3(ч) получается, что через 3 часа теплоход догонит катер.
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