Помогите пожалуйста, нужен развёрнутый ответ. Муравей находится в удвоенном фок??се уборочной линзы. Когда он отползал от линзы на 5 сантиметров то его изображение перемещалось на 3 сантиметра Какое фокусное расстояние линзы?

Физика

Помогите пожалуйста, нужен развёрнутый ответ. Муравей находится в удвоенном фок??се уборочной линзы. Когда он отползал от линзы на 5 сантиметров то его изображение перемещалось на 3 сантиметра Какое фокусное расстояние линзы?

Автор: Гость