Помогите пожалуйста, нужен развёрнутый ответ. Муравей находится в удвоенном фок??се уборочной линзы. Когда он отползал от линзы на 5 сантиметров то его изображение перемещалось на 3 сантиметра Какое фокусное расстояние линзы?

Физика
Помогите пожалуйста, нужен развёрнутый ответ. Муравей находится в удвоенном фок??се уборочной линзы. Когда он отползал от линзы на 5 сантиметров то его изображение перемещалось на 3 сантиметра Какое фокусное расстояние линзы?
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Гость:
Мне кажется  5*2=10 10-3=7
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