Бейорганикалық заттардың химиялық энергиясын пайдаланатын ағзалар қалай аталад???

Биология
Бейорганикалық заттардың химиялық энергиясын пайдаланатын ағзалар қалай аталад???
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