План выступления на тему "легко ли быть подростком"

Обществознание
План выступления на тему "легко ли быть подростком"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Вступление. Пишешь, что подростком быть одновременно очень трудно и сложно, ибо есть куча проблем, но много преимуществ. 2)Основная часть а) Подростком быть легко 2.1: не надо себя обеспечивать 2.2.: одна обязанность - учиться 2.3: можно проводить время в свое удовольствие 2.4: с тебя практически ничего не требуют б) подростком быть трудно 2.5: очень много комплексов 2.6: трудности в общении с родителями 2.7: отсутствие взаимопонимания со сверстниками 2.8: вопросы самоопределения (выбор профессии и т. д. ) 2.9: вопросы общения с противоположным полом 2.10: множество соблазнов вокруг 2.11: подданство моде 3)Общий вывод Все равно быть подростком неизбежно, и в этот период люди нуждаются в помощи, поддержке и контроле старших товарищей. От того, каким будет переходный возраст, зависит будущее человека.
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