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Кого захищав Робiн Гуд?
Литература
Кого захищав Робiн Гуд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бідних сeлян Грабував багатих і віддавав награбованe бідним
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