Назовите представителей 1.Низшие грибы 2.Высшие грибы а)дрожжи б)пеницилл в)мук??р г)трутовики д)сыроежки е)сморчкм ж)головня
Биология
Назовите представителей 1.Низшие грибы 2.Высшие грибы а)дрожжи б)пеницилл в)мук??р г)трутовики д)сыроежки е)сморчкм ж)головня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меньшие мукор, а высшие трутовик
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