Внешняя и внутр. политика Ивана Антоновича, Елизоветы Петровны, Петра 3

История
Внешняя и внутр. политика Ивана Антоновича, Елизоветы Петровны, Петра 3
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1)Иван 6 (1740-1741),реагентом при нем была Анна Леопольдовна За время правления Анны Леопольдовны произошёл разрыв со Швецией, подтверждены статьи белградского мира. Порта стала признавать русских государей императорами.2)Елизавета (1741-1761) Война со Швецией 1741-1743,участие в Семилетней войны(1757-1762) 3)Петр 3(1761-1762) Указ овольности дворянском 1762 4)Екатерина 2(1762-1796) Жалованная грамота дворянству и городам(1785) Политика просвещенного абсолютизима  [править]

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