Какими знаниями необходимо обеспечить населения, чтобы защитить его от тяжёлых з??млетресениях ???
Окружающий мир
Какими знаниями необходимо обеспечить населения, чтобы защитить его от тяжёлых з??млетресениях ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В смысле? К примеру: землетрясений не бывает на равнинной местности.
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