Какими знаниями необходимо обеспечить населения, чтобы защитить его от тяжёлых з??млетресениях ???

Окружающий мир
Какими знаниями необходимо обеспечить населения, чтобы защитить его от тяжёлых з??млетресениях ???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В смысле? К примеру: землетрясений не бывает на равнинной местности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дано предложение,в котором зашифрован фразеологический оборот. Фразеологизм соо??ветствует действительности существующий в русском языке смысловой ...
Ответить
Алгебра
(a+b)(a-b)(a+3b) Вополнить умножение многочленов
Ответить
Математика
Найти периметр 4-хугольника,две стороны которого имеют длину 30мм каждая,а 2-е др ст??роны 20мм каждая.выразить ответ в см
Ответить
Математика
Помогите решить: 7м34дм86см+3м87дм29см
Ответить
Информатика
1.Выведите на экран коды букв,из которых состоит ваше имя(Алексей) Тема ,,Символьн??й тип данных,, и ,,Оператор варианта,, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!...
Ответить