7. Событие, нарушающее данный хронологический ряд: а) создание СЭВ; б) раскол Германии на ГДР и ФРГ; в) образование НАТО; г) испытание советской водородной бомбы.

История
7. Событие, нарушающее данный хронологический ряд: а) создание СЭВ; б) раскол Германии на ГДР и ФРГ; в) образование НАТО; г) испытание советской водородной бомбы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Раскол Германии на ГДР и ФРГ, СЭВ был создан в январе 1949. а раздел произошел в 1945
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