Один их смежных углов на 52 градуса больше другого.Найдите эти углы
Геометрия
Один их смежных углов на 52 градуса больше другого.Найдите эти углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 угол x 2 угол x+52 все они 180 градусов x+x+52=180 2x=180-52 2x=128 x=128:2 x=64 градуса 1 угол 52+64=116 градусов 2 угол
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