Один их смежных углов на 52 градуса больше другого.Найдите эти углы

Геометрия
Один их смежных углов на 52 градуса больше другого.Найдите эти углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 угол x    2 угол x+52 все они 180 градусов          x+x+52=180   2x=180-52   2x=128   x=128:2    x=64 градуса 1 угол   52+64=116 градусов 2 угол                                                
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