Придумайте задачу по выражению 168-43 и умножить на 2 С ответом и решением пожалуйст??

Математика
Придумайте задачу по выражению 168-43 и умножить на 2 С ответом и решением пожалуйст??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Маши 168 орехов а у Пети на 43 меньше чем у Маши а у Толи в 2 раза больше чем у Пети.сколько у толи орехов? 1)168-43=125(о)у Пети 2)125*2=250 (0) у толи
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