Помогите пж! Отметь на ленте времени 400г. до н.э и 400г. н.э. Сколько веков разделяет э??и две даты?
История
Помогите пж! Отметь на ленте времени 400г. до н.э и 400г. н.э. Сколько веков разделяет э??и две даты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищешь 0. От 0 влево ищешь 400. Так же в право ищешь 400. Разделяет из 800 лет
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