Помогите пж! Отметь на ленте времени 400г. до н.э и 400г. н.э. Сколько веков разделяет э??и две даты?

История

Помогите пж! Отметь на ленте времени 400г. до н.э и 400г. н.э. Сколько веков разделяет э??и две даты?

Автор: Гость