Найти периметр 4-хугольника,две стороны которого имеют длину 30мм каждая,а 2-е др ст??роны 20мм каждая.выразить ответ в см
Математика
Найти периметр 4-хугольника,две стороны которого имеют длину 30мм каждая,а 2-е др ст??роны 20мм каждая.выразить ответ в см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 см так как 30мм+30мм+20мм+20мм=100мм=10см
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