1.Выведите на экран коды букв,из которых состоит ваше имя(Алексей) Тема ,,Символьн??й тип данных,, и ,,Оператор варианта,, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!

Информатика

1.Выведите на экран коды букв,из которых состоит ваше имя(Алексей) Тема ,,Символьн??й тип данных,, и ,,Оператор варианта,, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость