1.Выведите на экран коды букв,из которых состоит ваше имя(Алексей) Тема ,,Символьн??й тип данных,, и ,,Оператор варианта,, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!

Информатика
1.Выведите на экран коды букв,из которых состоит ваше имя(Алексей) Тема ,,Символьн??й тип данных,, и ,,Оператор варианта,, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!
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