(a+b)(a-b)(a+3b) Вополнить умножение многочленов
Алгебра
(a+b)(a-b)(a+3b) Вополнить умножение многочленов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a^2-b^2)(a+3b)=a^3+3a^2b-ab^2-3b^3
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