Доклад на тему Великие просветители Европы 17 века

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Франсуа Мари де Вольтер. Историк, писатель, поэт, драматург, публицист, физик, один из самых великих философов мира, родился в семье преуспевающего французского буржуа. Отец был сборщиком налогов и нотариусом. Рано начал писать стихи и пьесы, которые благосклонно принимались публикой. Был королевским историографом, членом французской академии, жил при дворе французского, а затем прусского короля. За сатирические стихи Вольтера дважды заключали в королевскую тюрьму. Постановлением парижского парламента его «Философские письма» были публично сожжены, а он во избежание кары вынужден был скрыться и на долгие годы уехать из Франции.Жан-Жак Руссо. Философ, педагог, композитор, вырос в семье женевского часовщика. С детских лет познал труд, нужду, унижение. Много скитался по Европе, служил то лакеем, то писцом, то учителем музыки. Какое-то время работал секретарем французского дипломата в Венеции. Писал книги, подвергшиеся по приказу властей публичному сожжению, скрывался от преследований.Джон Локк родился в семье преуспевающего английского адвоката, ярового сторонника реформации. С блеском закончил престижную лондонскую школу, затем Оксфордский университет, где по окончании преподавал древние языки. Получив приглашение, работал домашним врачом и воспитателем в семье будущего лорд-канцлера.Жан Мелье- сын ткача, выучившийся по настоянию родителей на священника, всю свою жизнь провел в сельском приходе. Мелье приходилось изо дня в день служить религии, которую он презирал, и внушать прихожанам веру, которую сам не разделял. Свои страдания, сомнения, раскаяния в вынужденной лжи Мелье выразил в «Завещании».Шарль Монтескье- выходец из знатной и богатой семьи французского дворянина. Отец его был членом городского парламента. Получив прекрасное образование, 10 лет исполнял обязанности президента парламента города Бордо. Вернувшись на родину после путешествия по Европе, всецело отдался наукам и литературным занятиям.Дени Дидро родился в семье ремесленника. Отец мечтал, чтоб сын стал священником. Но он посвятил жизнь изучению языков и естественных наук, зарабатывая на жизнь уроками, переводами. За публикацию «Письма о слепых» его бросили в королевскую тюрьму. Дидро, увлеченный науками, привлек для сотрудничества лучшие умы эпохи и создал многотомную энциклопедию всех достижений века от ремесел до искусств. Сторонники старых порядков назвали энциклопедистов «сборищем еретиков, врагов Бога, короля и церкви» и запретили издание. Последующие издания «Энциклопедии» осуществлялись нелегально.Адам Смитт родился в семье английского таможенного чиновника, который умер за несколько месяцев до рождения сына. Мама привила ему вкус к книгам. Обучаясь в университете города Глазго, Смитт уже в 17 лет имел репутацию ученого и странного человека: он имел привычку говорить сам с собой. Сочетание энциклопедической учености с исключительной добросовестностью и научной честностью позволили Смитту открыть экономические законы рыночного хозяйства.Жак Тюрго, происходивший из старинной нормандской семьи дворянина, в новой послереволюционной Англии был назначен министром финансов и провел смелые экономические реформы, необходимые с точки зрения человеческого разума и направленные на свободу конкуренции