Мангилик алау дегенимиз не
Қазақ тiлi
Мангилик алау дегенимиз не
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алматы қаласынды 28 Панфилов деген демалыс саябағы бар.Ол жерде мәңгілік алау деген мүсін бар.Онда мәңгілік от жанып тұрады.Ардагерлер күнінде адамдар келип,арлагерлерге арнап мангилик алаудын алдына гулдер коядв
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