Координаты крайних точек Донецкой области. Нужно срочно!!

География
Координаты крайних точек Донецкой области. Нужно срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитай учебник там всё написано или попроси родителей помочь,Я психолог -Обращайся.
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