С помощью карты в учебнике найдите природные зоны России!!!!!!Пожалуйста!!!!(Зарание спасибо.)
Окружающий мир
С помощью карты в учебнике найдите природные зоны России!!!!!!Пожалуйста!!!!(Зарание спасибо.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арктические пустыни,степи,пустыни,полупустыни,тундра,лесотундра,тайга,смешанные и широколиственные леса,лесостепи,субтропические лесокустарники и леса,области с высотной поясностью
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