Митя прочитал книгу за неделю читая ежедневно по 15страниц.За сколько дней он смог бы прочитать эту книгу,если бы каждый день читал на 8 страниц меньше?

Математика

Митя прочитал книгу за неделю читая ежедневно по 15страниц.За сколько дней он смог бы прочитать эту книгу,если бы каждый день читал на 8 страниц меньше?

Автор: Гость