Митя прочитал книгу за неделю читая ежедневно по 15страниц.За сколько дней он смог бы прочитать эту книгу,если бы каждый день читал на 8 страниц меньше?
Математика
Митя прочитал книгу за неделю читая ежедневно по 15страниц.За сколько дней он смог бы прочитать эту книгу,если бы каждый день читал на 8 страниц меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*7=100 стр 15-8=7 стр 100:7=15 дней
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