Помогите решить Химию, 8 класс (см. вложение) 25 баллов

Химия
Помогите решить Химию, 8 класс (см. вложение) 25 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W= m соли : m раствора * 100% W = 0.25 = 25% Отсюда m раствора = m соли * 100% : W m раствора = 87.5 г. * 100% : 25% = 350 г Ответ: 350 г
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