Синтаксический разбор предложения резкий ветер гнёт гибкие веточки

Русский язык
Синтаксический разбор предложения резкий ветер гнёт гибкие веточки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Резкий(определение),ветер(подлежащее),гнёт(сказуемое),гибкие(определение),веточки(дополнение) схема:-= (повест,невоск,прост,двусост,распр)
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