Синтаксический разбор предложения резкий ветер гнёт гибкие веточки
Русский язык
Синтаксический разбор предложения резкий ветер гнёт гибкие веточки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Резкий(определение),ветер(подлежащее),гнёт(сказуемое),гибкие(определение),веточки(дополнение) схема:-= (повест,невоск,прост,двусост,распр)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39штук. Синих карандашей в 8 раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6 раз больше, чем зел...
Русский язык
Другие предметы