Помогите пожалуйста. Само задание (а и б только): Спасибо заранее, если что :)
Математика
Помогите пожалуйста. Само задание (а и б только): Спасибо заранее, если что :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В каком городе обосновался варяжский князь Рюрик со своей дружиной, откликнувшис?? на приглашение: Земля наша велика и обильна, а наряда в ней не...
Английский язык
Помогите пожалуйста! Правильно ли я составила предложения/текст? Какие ошибки? My sister visited Moscow last week. There is a unique atmosphere. ...
Математика
В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39штук. Синих карандашей в 8 раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6 раз больше, чем зел...
Русский язык