Помогите пожалуйста. Само задание (а и б только): Спасибо заранее, если что :)

Математика
Помогите пожалуйста. Само задание (а и б только): Спасибо заранее, если что :)
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