В каком городе обосновался варяжский князь Рюрик со своей дружиной, откликнувшис?? на приглашение: Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдите княжить и володети нами. A) Москва B) Киев C) Полоцк D) Ладога

История

В каком городе обосновался варяжский князь Рюрик со своей дружиной, откликнувшис?? на приглашение: Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдите княжить и володети нами. A) Москва B) Киев C) Полоцк D) Ладога

Автор: Гость