В каком городе обосновался варяжский князь Рюрик со своей дружиной, откликнувшис?? на приглашение: Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдите княжить и володети нами. A) Москва B) Киев C) Полоцк D) Ладога
История
В каком городе обосновался варяжский князь Рюрик со своей дружиной, откликнувшис?? на приглашение: Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдите княжить и володети нами. A) Москва B) Киев C) Полоцк D) Ладога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он обоснавался в городе полоцк
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