Воспользовавшись табличными данными Определите насколько температура плавления нафталина выше температуры плавления ртути

Гость: Гость:

Температура плавления нафталина примерно равна 80,26°C, а температура плавления ртути -38,83°C. Ну, если округлять, нафталина 80 градусов, а ртути -39. Считаем разницу: температура плавления нафталина на 119 градусов Цельсия выше температуры плавления ртути :) Удачи