Воспользовавшись табличными данными Определите насколько температура плавления нафталина выше температуры плавления ртути

Физика
Воспользовавшись табличными данными Определите насколько температура плавления нафталина выше температуры плавления ртути
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура плавления нафталина примерно равна 80,26°C, а температура плавления ртути -38,83°C. Ну, если округлять, нафталина 80 градусов, а ртути -39. Считаем разницу: температура плавления нафталина на 119 градусов Цельсия выше температуры плавления ртути :) Удачи
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