К глобальным проблемам не относится: 1) кризис духовных ценностей человека 2) распространение ядерного оружия 3) хищническое истребление лесов 4) снижение рождаемости в некоторых странах

Обществознание

К глобальным проблемам не относится: 1) кризис духовных ценностей человека 2) распространение ядерного оружия 3) хищническое истребление лесов 4) снижение рождаемости в некоторых странах

Автор: Гость