К глобальным проблемам не относится: 1) кризис духовных ценностей человека 2) распространение ядерного оружия 3) хищническое истребление лесов 4) снижение рождаемости в некоторых странах

Обществознание
К глобальным проблемам не относится: 1) кризис духовных ценностей человека 2) распространение ядерного оружия 3) хищническое истребление лесов 4) снижение рождаемости в некоторых странах
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Гость:
2),роспростронение ядерного оружия
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