Укажите номера верных утверждений. 1)смежные углы равны. 2)градусная мера острого угла меньше 180°. 3)при пересечении двух прямых образуются смежные углы. 4)четыре луча образуют вертикальные углы.

Геометрия
Укажите номера верных утверждений. 1)смежные углы равны. 2)градусная мера острого угла меньше 180°. 3)при пересечении двух прямых образуются смежные углы. 4)четыре луча образуют вертикальные углы.
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