Скласти твір на тему (Роль казки в житті людини)
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Скласти твір на тему (Роль казки в житті людини)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казка це дуже важлива річ в житті людини.казка завжди навчає хорошим речам,та допомагає знайти правильне рішення в різних ситуаціях.наприклад я завжди читаю казки та в них знаходжу відповіді на мої питання.а питаня в мене бувають різні.тому в я знаю багато персонажів та авторів казочок.
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