Скласти твір на тему (Роль казки в житті людини)

Гость: Гость:

Казка це дуже важлива річ в житті людини.казка завжди навчає хорошим речам,та допомагає знайти правильне рішення в різних ситуаціях.наприклад я завжди читаю казки та в них знаходжу відповіді на мої питання.а питаня в мене бувають різні.тому в я знаю багато персонажів та авторів казочок.