...+5O2= 3CO2 +...H2O что вставить в пропуски?
Химия
...+5O2= 3CO2 +...H2O что вставить в пропуски?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H8+5O2 = 3CO2 +4 H2O Надеюсь что ты понял тему)
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