3195:15*24-(16*375+(175-57)*106)= По действиям СРОЧНО
Математика
3195:15*24-(16*375+(175-57)*106)= По действиям СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 175-57=118 2) 118*106=12508 3) 16*375=6000 4) 6000+12508=18508 5) 3195:15=213 6) 213*24=5112 7)5112-18508=-13396
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С первой яблони собрали 40 кг яблок,а со второй только 10.На сколько больше кг яблок ??обрали с первой яблони ,чем со второй?во сколько раз меньше?
Українська мова
Геометрия
Укажите номера верных утверждений. 1)смежные углы равны. 2)градусная мера острого угла меньше 180°. 3)при пересечении двух прямых образуются смежны...
Обществознание
К глобальным проблемам не относится: 1) кризис духовных ценностей человека 2) распространение ядерного оружия 3) хищническое истребление лесо...
Физика