Разобрать слово по составу приготавливали
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Разобрать слово по составу приготавливали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приготавливали: приставка - при; корень - готавл; суффикс - ива; суффикс - л; окончание - и; основа слова - приготавлива (в основу слова не входит суффикс прошедшего времени - «л» и окончание).
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