Условия речи в воскресный день любители подледного Лова поймать четыре слова Але??сея в 9 раз больше На сколько больше вещей чем сам в прямой любители подледного Лова запрещающий

Русский язык
Условия речи в воскресный день любители подледного Лова поймать четыре слова Але??сея в 9 раз больше На сколько больше вещей чем сам в прямой любители подледного Лова запрещающий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Алексея слов на 36 больше чем у любителей
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