Средняя скорость товарного поезда -40 км /ч. какой расстояние он пройдёт за 5 часов
Математика
Средняя скорость товарного поезда -40 км /ч. какой расстояние он пройдёт за 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 умножить на 5=200 км/ч
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