Составьте предложения со словами, водопой, прибой, травостой.
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Составьте предложения со словами, водопой, прибой, травостой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Множество животных собралось на водопой. Высокий травостой загромождал маленькому лисенку весь обзор. Морской пиибой обмочил мои ноги.
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