Помагите пожалуйста !!!; Для варенья из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара. а) Сколько сахара следует взять на 2 кг 600 г ягод? б) Сколько килограммов малины было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г са...

Гость: Гость:

Варенье состоит из 5 частей: 2 малины и 3 сахара. 2 кг 600 г малины - это 2600 грамм малины - это 2/5 2600 грамм малины - это 2/5 х - это 3/5 1 часть 2600 разделить на 2 = 1300 грамм - это одна часть варения. 1300х3=3900 - это сколько граммов следует взять для варения. Проверка: Итого у нас вышло 6500 грамм варения. Здесь 5 частей (2+3) 6500/5=1300 грамм - это одна часть. Что мы и доказали в первой части. б) эта задача решается по аналогии. 4500 - 3/5 Находим сначала одну часть, потом 2/5 и выясняем сколько нужно малины. Кажется так.