Из всего листа бумаги можно вырезать 4 одинаковых по площади квадрата сколько так??х листов бумаги надо взять чтобы вырезать 35 квадратов
Математика
Из всего листа бумаги можно вырезать 4 одинаковых по площади квадрата сколько так??х листов бумаги надо взять чтобы вырезать 35 квадратов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно взять 7.75 листов
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