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Помогите пож реш. ур. 87-(41+y)=22
Математика
Помогите пож реш. ур. 87-(41+y)=22
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87-(41+y)=22 41+y = 87-22 41+y = 65 y = 65 - 41 y= 24
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