Помогите спроектировать свой парк. Начертить на альбомном листе прямоугольник размером 16*10 см. Провести в нем диагонали. Отметить середины сторон прямоугольника- это будут входы в парк. Соедини входы между собой всеми воз...

Математика

Помогите спроектировать свой парк. Начертить на альбомном листе прямоугольник размером 16*10 см. Провести в нем диагонали. Отметить середины сторон прямоугольника- это будут входы в парк. Соедини входы между собой всеми возможными способами. Вычисли площадь парка на плане. На сколько треугольников разбит парк? Какова площадь каждого треугольника? Во сколько раз площадь одного треугольника меньше площади парка?

Автор: Гость