Помогите спроектировать свой парк. Начертить на альбомном листе прямоугольник размером 16*10 см. Провести в нем диагонали. Отметить середины сторон прямоугольника- это будут входы в парк. Соедини входы между собой всеми воз...
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Помогите спроектировать свой парк. Начертить на альбомном листе прямоугольник размером 16*10 см. Провести в нем диагонали. Отметить середины сторон прямоугольника- это будут входы в парк. Соедини входы между собой всеми возможными способами. Вычисли площадь парка на плане. На сколько треугольников разбит парк? Какова площадь каждого треугольника? Во сколько раз площадь одного треугольника меньше площади парка?
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