Срочно !!!!!!! Нацистский режим Германии !!!!!!

Обществознание
Срочно !!!!!!! Нацистский режим Германии !!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоталитарный- полный контроль над всеми сферами общества.
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