Помогите пж. не могу решить задачу. На странице 36 в учебнике математики Демидова. Под буквой б
Математика
Помогите пж. не могу решить задачу. На странице 36 в учебнике математики Демидова. Под буквой б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Докажите,что для чешского князя и для польского правителя Болеслава 1 было важно провозглашение их королями.
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