1. В какой части Греции располагался Афинский полис? 2. Как управлялось Спартанское государство? 3. Почему царь Филипп завоевал Грецию? 4. Чем прославился царь Леонид? 5. Почему во время Олимпийских игр в Греции прекращались вс...

История
1. В какой части Греции располагался Афинский полис? 2. Как управлялось Спартанское государство? 3. Почему царь Филипп завоевал Грецию? 4. Чем прославился царь Леонид? 5. Почему во время Олимпийских игр в Греции прекращались все военные действия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. юго-восток Греции 2.Органы управления Спарты- Совет старейшин -Герусия. туда входили знатные люди, достигшие 60 лет, а так же 2 царя, не моложе 30.  Народное собрание-апелла, состояшая из мужчин более 30 лет, оно решало вопросы о войне и мире-криком, без голосования. 4. Филипп 2 прославился тем, что создал войско, с помошью которого было завоевано много греческих городов
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