1.В какой из перечисленных стран на формирование населения большое воздействие оказали внешние миграции? 1)Польша 2)Эфиопия 3)Канада 4)Норвегия 2. В какой из перечисленных стран в общей численности трудовых ресурсов доля м...

География

1.В какой из перечисленных стран на формирование населения большое воздействие оказали внешние миграции? 1)Польша 2)Эфиопия 3)Канада 4)Норвегия 2. В какой из перечисленных стран в общей численности трудовых ресурсов доля мигрантов наибольшая? 1)Кувейт 2)Афганистан 3)Иран 4)Монголия

Автор: Гость