1.В какой из перечисленных стран на формирование населения большое воздействие оказали внешние миграции? 1)Польша 2)Эфиопия 3)Канада 4)Норвегия 2. В какой из перечисленных стран в общей численности трудовых ресурсов доля м...
География
1.В какой из перечисленных стран на формирование населения большое воздействие оказали внешние миграции? 1)Польша 2)Эфиопия 3)Канада 4)Норвегия 2. В какой из перечисленных стран в общей численности трудовых ресурсов доля мигрантов наибольшая? 1)Кувейт 2)Афганистан 3)Иран 4)Монголия
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4),3).....................
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Переведите пожалуйсто это предложение:hello! hello madam! can i help you i would like to try on a t-shirt and jeans.....